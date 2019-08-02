Необходимо разработать логотип компании IQ hotels.Компания предлагает услуги интернет-маркетинга и рекламы для отелей, гостиниц, гостевых домов и т.д. Настройка правильной рекламы для увеличения загрузки отеля. Примеры сайтов: https://www.travelline.ru/ https://hotels.fire-agency.ru/ https://digitalwill.ru/ ...
Дизайн логотипа женских товаров
Разработать дизайн (3 варианта) лого для компании по продаже товаров по уходу за бровями. Аудитория - женщины, 18-35 лет.
- Название - Mi`Lo
- Не нужно использовать в лого изображение бровей!
- Нужно сделать лого в стиле логотипа компании XIAOMI
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