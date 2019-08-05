Необходимо разработать логотип компании IQ hotels.Компания предлагает услуги интернет-маркетинга и рекламы для отелей, гостиниц, гостевых домов и т.д. Настройка правильной рекламы для увеличения загрузки отеля. Примеры сайтов: https://www.travelline.ru/ https://hotels.fire-agency.ru/ https://digitalwill.ru/ ...
Создать логотип для компании по готовой идее
Логотип для клининговой компании.
Требуется разместить уже готовый рисунок пчёлки на чемодане, а-ля скорая клининговая помощь. Стилистика логотипа - как исходное изображение пчёлки, т.е. четкие чёрные линии, сплошной закрас цветом без градиентов.
Также под лого будет необходимо разместить надпись «Клининговая компания «Пчёлка»», шрифт на ваше усмотрение, но главное, чтобы гармонировал со стилистикой самого
лого.
Выбранный исполнитель
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