1) Магазин электроники 18650.in.ua 2) Черный, белый и серый цвет Файлы: В - шрифт который надо использовать Лого2 - пример того что нравится, Лого1 - ...
Логотип компании
Доброго времени суток!
Необходимо разработать логотип технологической компании, занимающейся разработкой сканера отпечатков пальцев от ногтя до ногтя.
Отсутствие эскизов, есть ТЗ.
Предпочтительные цвета - оранжевый, желтый, серый и их оттенки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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