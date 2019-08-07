Разработать логотип интернет-магазина фотообоев

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок204 просмотра

Необходимо разработать логотип в 3 вариантах. Выбранный вариант нужен будет в виде исходника в векторе под иллюстратор. На разработку до 7 дней. Название сайта скину выбранному исполнителю. Примеры которые нравятся прикрепляю. 

6 лет назад
TBT000
Михаил 
32 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

FortDreams
Абеляр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Все отлично, рекомендую этого исполнителя на все 100
Очень грамотный заказчик всегда мобилен, быстрая проверка и оплата ++++++++

Заявки фрилансеров

FortDreams
Абеляр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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