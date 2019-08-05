Создание логотипа для магазина детской одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт15 заявок163 просмотра

Необходим  дизайн логотипа для компании которая занимается продажей детской одежды. 

Название COLOR DREAMS

Хотим получить 3-5 вариантов на выбор 

 Всех заинтересованных приглашаю к работе. Цена оговаривается лично.

6 лет назад
guest_15651709990518
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать кретивный логотип для сайта

    $4

    Как должны располагаться букве (прикрепил документом). Нужно подобрать красивый шрифт, цвет, узоры и т.п по своим воображениям, придать смысл лого.  Тематика: бизнесмены, известные личности, знаменитости.

    Логотипы и Знаки5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать картинки для сайта

    Нарисовать картинки для сайта http://megumishop.ru/page/dostavka-i-oplata/1/ Картинки нужны 6 штук по аналогии с двумя логотипчиками, которые уже есть (Сбербанк и лого визы и мастеркарда) 1. Словами написать: НОВОСИБИРСК КУРЬЕР ...

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать логотип

    Необходимо разработать дизайн логотипа для сайта sovmestimi.ru. Сайт о совместимости мужчин и женщин по знаку зодиака, именам, гороскопам и т.д. Цветовая гамма красная. Нужно что-то упрощенное, в стиле минимализм. Если сработаемся, закажу у вас 12 ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип компании

    Доброго времени суток! Необходимо разработать логотип технологической компании, занимающейся разработкой сканера отпечатков пальцев от ногтя до ногтя. Отсутствие эскизов, есть ТЗ. Предпочтительные цвета - оранжевый, желтый, серый и их оттенки.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать логотип для компании по готовой идее

    Логотип для клининговой компании. Требуется разместить уже готовый рисунок пчёлки на чемодане, а-ля скорая клининговая помощь. Стилистика логотипа - как исходное изображение пчёлки, т.е. четкие чёрные линии, сплошной закрас цветом без градиентов. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн логотипа женских товаров

    $7

    Разработать дизайн (3 варианта) лого для компании по продаже товаров по уходу за бровями. Аудитория - женщины, 18-35 лет. Название - Mi`LoНе нужно использовать в лого изображение бровей!Нужно сделать лого в стиле логотипа ...

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать логотип

    $100

    Логотип, нужен , тема "Дизайн интерьера"! Нужно нарисовать птичку которая сидит на гнезде и в клюве держит веточку , якобы вьёт гнездо , ну и надпись Make my Home. Логотип от руки , оригинальный для ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад