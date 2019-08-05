Создание логотипа для магазина детской одежды

Необходимо разработать дизайн логотипа для сайта sovmestimi.ru. Сайт о совместимости мужчин и женщин по знаку зодиака, именам, гороскопам и т.д. Цветовая гамма красная. Нужно что-то упрощенное, в стиле минимализм. Если сработаемся, закажу у вас 12 ...