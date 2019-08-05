Необходимо разработать дизайн логотипа для сайта sovmestimi.ru. Сайт о совместимости мужчин и женщин по знаку зодиака, именам, гороскопам и т.д. Цветовая гамма красная. Нужно что-то упрощенное, в стиле минимализм. Если сработаемся, закажу у вас 12 ...
Нарисовать картинки для сайта
Нарисовать картинки для сайта http://megumishop.ru/page/dostavka-i-oplata/1/
Картинки нужны 6 штук по аналогии с двумя логотипчиками, которые уже есть (Сбербанк и лого визы и мастеркарда)
1. Словами написать:
НОВОСИБИРСК
КУРЬЕР
2.
БРАТСК
КУРЬЕР
3.
БРАТСК
САМОВЫВОЗ
4.
нужен логотип boxberry и подпись - курьер
5.
нужен логотип boxberry и подпись - пункт выдачи
6.
лого почты
Оплата вебмани.
Заявки фрилансеров
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