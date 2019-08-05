Создание логотипа для группы ВК.

# 1 — $ 20

Есть брокер бинарных опционов INTRADE.BAR. Логотип в файлы прикреплю. И есть бот для автоторговли у этого брокера. Вид этого бота с сделками то же прикреплю. Нужен логотип, что бы было понятно глядя на него, что этот бот работает именно на этом брокере.