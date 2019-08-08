Разработка логотипа для магазина обуви

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки142 просмотра

Разработать логотип для профиля в Instagram,  который будет использоваться также в наружном виде на фасаде магазина. 

Магазин итальянской обуви. Более подробно можем обсудить уже во время утверждения начала работ, спасибо 

6 лет назад
TESLAMAR
30 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад
$100
3 дня
Отличная работа. Сервис на высшем уровне. Как заказчик, я получил максимум результата. Все было очень просто и не дорого. Заполнил бриф по пожеланиям - получил результат, который ожидал. Без сюрпризов Рекомендую к сотрудничеству
Сотрудничество прошло на отлично! Юрий предоставил подробно заполненный бриф, был всегда на связи, работу принял без правок и сразу же оплатил её. Мои наилучшие рекомендации как порядочному заказчику.

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад

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