Транспортная компания Катандр ищет хорошего дизайнера для разработки дизайна наклеек на автобусы. Дизайн должен быть строгим, эффектным, сочетаться со стилем компании (www.katandr.com) Дизайн нужен на большие автобусы и микроавтобусы.