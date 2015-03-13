1. На работающем сайте сделать новый дизайн 2. Немного изменить структуру страниц 3. Доработать функционал бронирования тура на сайте.
Веб-программирование13 заявок
Закрыт
10 лет назад
1. На работающем сайте сделать новый дизайн 2. Немного изменить структуру страниц 3. Доработать функционал бронирования тура на сайте.
Разработка логотипа и фирменного стиля компании - туристические услуги по России.
Разработка проекта "под ключ", разработка дизайна сайта, разработка структуры (есть четкое понимание - схема), разработка удобной смс, интернет магазин, расчет тура на сайте, возможность бронировать и покупать через сайт, личный кабинет покупателя. Максимально быстро.
Транспортная компания Катандр ищет хорошего дизайнера для разработки дизайна наклеек на автобусы. Дизайн должен быть строгим, эффектным, сочетаться со стилем компании (www.katandr.com) Дизайн нужен на большие автобусы и микроавтобусы.