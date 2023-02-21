Необходим хороший специалист 1С (а не как некоторые тут на сайте оказались), который может слегка подправить файл, который формируется при выгрузке на сайт. В частности изображения. И справочник, в котором они содержаться. Готов выслушать и рассмотреть ...
- 1С-программированиенет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходим специалист, который в сроки и по требованиям разработает узел обмена, для выгрузки из 1С по шаблону и структуре xml файла (пример). Готов рассмотреть любые предложения по реализации и срокам. Ценовое предложение обсуждается.1С-программирование2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Необходим специалист, которые немного доработает внешнюю обработку по загрузке изображений на обычных формах.1С-программирование1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Доброе утро. Необходимо програмное решение (на Python или C#). Либо для начала просто работающий образец-пример, который в дальнейшем доработается и будет готовым универсальным решением. Необходимо парсер, который сможет: 1. Собирать информацию с крупных маркетплейсов (линки на страницы карточки, ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $75
Доработать загрузку изображений и хранение с учётом файлов и каталога.1С-программирование1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Нужно текущую обработку по загрузке доработать для выгрузки изображений из базы и чистки справочника в нужном формате.1С-программирование1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
Прошу помощи скачать обработку с Инфостарта Ссылка https://infostart.ru/public/1243361/1С-программирование1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
Добрый день. Прошу ознакомится с ТЗ, может сможете помочьВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Шукаю людину, яка зможе систематизувати постійну роботу з великим обьемом данних у Photoshop та [url=https://www.adobe.com/ua/products/illustrator.html]Illustrator[/url]. Робота через сценарії не зовсім влаштовують, враховуючи кінцевий формат зберігання зображень. Центрування, кроп, режими накладання, переменування назви файлів, зберігання у потрібний формат і ...Обработка фотографий2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
- $18
Необходимо исправить ошибку на сайте для корректной работыИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
- $1
Необхідно на основі ТЗ допрацювати або створити модуль обміну з сайтом. Ціна від 8тис. грн.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 месяцев назад