TLOU

Ярослав TLOU

 
33 годаУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$33
выплачено фрилансерам
27%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
flancec967
Коля 
38 летУкраина
год в сервисе
Был
9 часов назад
$12
10 баллов
8 месяцев назад
Доработать обработку по выгрузке изображений из базы 1С
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Даже рекомендую для виконання різних завдань по 1С Все чітко і в термін.
Ответный отзыв
flancec967
Коля 
38 летУкраина
год в сервисе
Был
9 часов назад
$3
10 баллов
8 месяцев назад
Скачать обработку с Инфостарта
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Просто топ. Що тут додати. Гарний спеціаліст. Раджу всім, хто хоче мати справу с людиною, яка чітко знає свою справу. Що і як. Звертайтесь, не пошкодуєте. Мінімум часу = максимум результату. В теперішній час рідко зустрінеш такого формату фахівця.
Ответный отзыв
dotter90
Дмитрий 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$18
10 баллов
10 месяцев назад
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Рекомендую
Отличный специалист.
Ответный отзыв