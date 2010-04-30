Taganrog-Realty

Мне нужно было сверстать 4 страницы под MODx , реализовать несколько скриптов. Выбирал верстальщика не столько по цене, сколько по работам и положительным отзывам. Очень рад что не ошибся при выборе, т.к., за непродолжительный период сотрудничества, Роберт показал себя как отличный специалист своего дела, ответственный и надежный исполнитель. Работой доволен полностью, если возникнет потребность - буду обращаться.