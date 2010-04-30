Taganrog-Realty

1. Десктопный exe-шник и исходники под Win XP/7 2. Что парсим - базу предложений б\у автозапчастей. Источники autopriwos.by и motorland.by . 4. Сохрание всех данных из таблиц как на вышеуказанных сайтах и в той-же последовательности. Внимание! на ...
Обо мне
http://www.free-lance.ru/users/PrivateR/opinions/
Сайт по продаже контрактных и новых запчастей: http://www.ra161.ru
- контрактные двигатели из Европы, Японии и США,
- коробки передач АКПП, МКПП, вариаторы для иномарок
- электронные блоки управления (ЭБУ) двигателя, КПП, другого оборудования
- оригинальные и аналоги: автозапчасти, кузовные детали, тюнинг оптика.
Работаем с регионами, частными клиентами, юр. лицами, ИП, СТО. авто-мастерскими
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- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется блочная кросбраузерная верстка готовых макетов для сайта недвижимости (с комментариями) Минимальная ширина 1024, макс - 1280 1. Главная 2. Внутренняя 3. Каталог 4. Страница объекта + пару форм на стандартных скриптах. Для последующей натяжки на MODx, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
Мне нужно было сверстать 4 страницы под MODx , реализовать несколько скриптов. Выбирал верстальщика не столько по цене, сколько по работам и положительным отзывам. Очень рад что не ошибся при выборе, т.к., за непродолжительный период сотрудничества, Роберт показал себя как отличный специалист своего дела, ответственный и надежный исполнитель. Работой доволен полностью, если возникнет потребность - буду обращаться.
$200
10 баллов
12 лет назад
Понравилось работать с Виктором. К выявленным багам относился спокойно, принимал участие в тестировании программы. Замечательный человек, отличный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
Илья - прекрасный программист, выполнил заказ на отлично и оказывал поддержу по мере выявления багов, даже после полной оплаты заказа. Работал с ним первый раз, и выбирал по наитию. Рекомендую Илью, если вы ищите ответственного исполнителя, и просто нормального, во всех отношениях, человека.