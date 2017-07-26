Татьяна Штарева Tatyana_ShtarevaTatyana_Shtareva
27 летРоссия/Новосибирск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Разработка фирменного стиля и оформление чертежей.
Обучаюсь в НГУАДИ, 3 курс по специальности "промышленный дизайн". Исполнительна, дисциплинирована, досканально вникаю во все тонкости работы, довожу начатое до конца. Программы, которыми владею: AutoCad, Rhinoceros, CorelDraw, Blender. Имею
достаточно хорошие знания в области черчения и макетирования.
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Портфолио
- Разработка фирменного стиля.127 просмотров
Фирменный стиль
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$200/час
от $400от 5 дней
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