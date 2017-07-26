Разработка фирменного стиля и оформление чертежей.

Обучаюсь в НГУАДИ, 3 курс по специальности "промышленный дизайн". Исполнительна, дисциплинирована, досканально вникаю во все тонкости работы, довожу начатое до конца. Программы, которыми владею: AutoCad, Rhinoceros, CorelDraw, Blender. Имею

достаточно хорошие знания в области черчения и макетирования.