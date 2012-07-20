Добрый день, уважаемые Фри-лансеры! Необходимо разработать программное обеспечение, осуществляющее автоматическую игру в различных клиентах покер-румах. (В начале работы над проектом будет выбран один из не самых популярных покер-румов). Автоматическая игра, а следовательно и ...