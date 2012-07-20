Добрый день, уважаемые Фри-лансеры! Необходимо разработать программное обеспечение, осуществляющее автоматическую игру в различных клиентах покер-румах. (В начале работы над проектом будет выбран один из не самых популярных покер-румов). Автоматическая игра, а следовательно и ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $2500
Добрый день, уважаемые Фри-лансеры! Необходимо разработать программное обеспечение, осуществляющее автоматическую игру в различных клиентах покер-румах. (В начале работы разумеется будет выбран один из не самых популярных покер-румов). Автоматическая игра, а следовательно и применяемые действия, должна ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, уважаемые Фри-лансеры! Разработать дизайн односторонней визитки. Обязательно должен присутствовать логотип прикрепленный к сообщению. Текст на визитке: "Петров Антон Денисович 8-924-246-11-72 [email protected] Skype:Aparino1 Россия, Владивосток, Океанский проспект, 17. "Fresh Plaza" 11 этаж." Расположение текста, ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
11 лет назад
Отличный заказчик! Моментальная оплата, четкое ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Качественно и в срок! Дмитирий - лучший исполнитель, которого только можно пожелать!