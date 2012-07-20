Tetra--

Александр Tetra--

 
35 летРоссия/Владивосток
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка бота для покера

    Добрый день, уважаемые Фри-лансеры! Необходимо разработать программное обеспечение, осуществляющее автоматическую игру в различных клиентах покер-румах. (В начале работы над проектом будет выбран один из не самых популярных покер-румов). Автоматическая игра, а следовательно и ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка покер-бота

    $2500

    Добрый день, уважаемые Фри-лансеры! Необходимо разработать программное обеспечение, осуществляющее автоматическую игру в различных клиентах покер-румах. (В начале работы разумеется будет выбран один из не самых популярных покер-румов). Автоматическая игра, а следовательно и применяемые действия, должна ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка дизайна визитки

    Добрый день, уважаемые Фри-лансеры! Разработать дизайн односторонней визитки. Обязательно должен присутствовать логотип прикрепленный к сообщению. Текст на визитке: "Петров Антон Денисович 8-924-246-11-72 [email protected] Skype:Aparino1 Россия, Владивосток, Океанский проспект, 17. "Fresh Plaza" 11 этаж." Расположение текста, ...

    Дизайн визитки
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
stira
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Разработка дизайна визитки
Отличный заказчик! Моментальная оплата, четкое ТЗ. Рекомендую!
Качественно и в срок! Дмитирий - лучший исполнитель, которого только можно пожелать!
Ответный отзыв