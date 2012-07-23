Разработка дизайна визитки

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Завершен25 заявок157 просмотров

Добрый день, уважаемые Фри-лансеры!

Разработать дизайн односторонней визитки.

Обязательно должен присутствовать логотип прикрепленный к сообщению.

Текст на визитке:

"Петров Антон Денисович

8-924-246-11-72

[email protected]

Skype:Aparino1

Россия, Владивосток, Океанский проспект, 17.

"Fresh Plaza" 11 этаж."

Расположение текста, цветовая гамма и дизайн на Ваш выбор.

13 лет назад
Tetra--
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

stira
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
Качественно и в срок! Дмитирий - лучший исполнитель, которого только можно пожелать!
Отличный заказчик! Моментальная оплата, четкое ТЗ. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stira
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад