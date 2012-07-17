Визитка для стоматолога

$30
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Закрыт28 заявок2168 просмотров
#1$30

Сестра работает стоматологом без визитки, жду от вас помощи

2 стороны будет лицевая ФИО и контакты и оборотная со списком услуг

Сторона 1

Иванова Арина Николаевна

частнопрактикующий стоматолог

www.dentian.ru

[email protected]

(926) 14-222-71

Сторона2

Консультация

Лечение зубов

Лечение десен (лечение пародонтита, пародонтоза)

Протезирование

Имплантация

Профилактика заболеваний и гигиена

Отбеливание

Удаление зубов

Исправление прикуса

13 лет назад
jmaz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
19 дней назад

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Нет заявок фрилансеров