Архитектура, Визуализация будущего строительства, Дизайн сайтов, Обучение

В 1999-м успешно окончил Киевский институт ВВС, крутил самолетам "хвосты"... как хобби увлекся 3д графикой,

... потом решил, что пора заняться профессионально дизайном - теперь вам решать удалось ли мне это ;)

работал долго и уверенно в работодателя ;)

после увольнения с рядов ВВС Украины в запас - продолжаю иногда ремонтировать авиатехнику в месной авиакомпании (для души) , почему иногда ? ПАТАМУЧТО! зарплата 50 долларов в месяц ;))) у инженера по АиРЭО

Украина - Авиакомпания "УРГА" - позор людских отношений владельцев к АВИАЦИИ , летаем по контрактам ООН , а в свободное время рисуем.

Работал с замечательными архитекторами, такими как Федотов Сергей Михайлович,,, научили архитектурить в 3-д...

Сбежал партнер - программер и я выучил HTML & CSS /// Java & Flash