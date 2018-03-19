Tony_Vezhnevets

Здравствуйте!
Занимаюсь дизайном более 7 лет, имею опыт работы над белорусскими и иностранными проектами.
Мне будет интересно поработать с Вами по направлениям:
- дизайн сайтов и приложений
- баннеры
- наружная реклама
- дизайн упаковки
- полиграфия + допечатная подготовка
- логотипы и фирменный стиль
- прототипирование интерфесов
Основные программы, в которых работаю: Adobe Photoshop, Illustrator, Axure
Условия сотрудничества:
- запрос на выполнение заказа
- обсуждение проекта, плана работы, нюансов и сроков выполнения всех этапов
- обсуждение условий сотрудничества
- предоплата в размере 50% от оговоренной суммы
- работа над проектом с промежуточным согласованием результатов + внесение правок
- согласование итогов проекта
- оплата оставшейся суммы
- предоставление исходных файлов
Оплата производится на банковский счет либо счет на weblancer'е.
Рассказывайте о своих проектах – буду рада поработать над ними и получить отличный результат вместе с Вами!
С примерами работ можно ознакомиться по ссылке: https://www.behance.net/vezhnevets