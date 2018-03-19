Tony_Vezhnevets

Индивидуальный подход к решению дизайнерских задач для Вашего проекта!

Здравствуйте!

Занимаюсь дизайном более 7 лет, имею опыт работы над белорусскими и иностранными проектами.

Мне будет интересно поработать с Вами по направлениям:

- дизайн сайтов и приложений

- баннеры

- наружная реклама

- дизайн упаковки

- полиграфия + допечатная подготовка

- логотипы и фирменный стиль

- прототипирование интерфесов

Основные программы, в которых работаю: Adobe Photoshop, Illustrator, Axure

Условия сотрудничества:

- запрос на выполнение заказа

- обсуждение проекта, плана работы, нюансов и сроков выполнения всех этапов

- обсуждение условий сотрудничества

- предоплата в размере 50% от оговоренной суммы

- работа над проектом с промежуточным согласованием результатов + внесение правок

- согласование итогов проекта

- оплата оставшейся суммы

- предоставление исходных файлов

Оплата производится на банковский счет либо счет на weblancer'е.

Рассказывайте о своих проектах – буду рада поработать над ними и получить отличный результат вместе с Вами!

С примерами работ можно ознакомиться по ссылке: https://www.behance.net/vezhnevets