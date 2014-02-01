Пунктуальна, грамотна, легко обучаема.
Наполнение сайтов любой тематики. Поиск информации и фото.
Опыт работы - 2 года
CMS - 1C Битрикс, Joomla, Webasyst
Несколько сайтов с которыми работала:
- www.hushapartments.ru - полное наполнение сайта, поиск фото и информации об отелях, редактирование фото;
- www.dveri.info/mezhkomnatnye_dveri - наполнение раздела Межкомнатные двери, поиск и обработка фото, составление описаний;
- www.amalin.ru – добавление новых позиций, редактирование фото, обработка и выкладка прайс-листов.
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