Tymenocka

Анастасия Tymenocka

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Пунктуальна, грамотна, легко обучаема.

Наполнение сайтов любой тематики. Поиск информации и фото.

Опыт работы - 2 года

CMS - 1C Битрикс, Joomla, Webasyst

Несколько сайтов с которыми работала:

- www.hushapartments.ru - полное наполнение сайта, поиск фото и информации об отелях, редактирование фото;

- www.dveri.info/mezhkomnatnye_dveri - наполнение раздела Межкомнатные двери, поиск и обработка фото, составление описаний;

- www.amalin.ru – добавление новых позиций, редактирование фото, обработка и выкладка прайс-листов.