Необходимо провести аудит форм для заполнения анкеты для получения шенгенской финской визы на сайтах [url=https://polis812.ru/viza-online]https://polis812.ru/viza-online[/url] и https://www.visatohome.ru/. В конце сделать выводы о наилучшем построении формы с точки зрения пользователя.
Екатерина Устюжанина UstyuzhnaUstyuzhna
39 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
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- Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать прототип для формы для заполнения анкеты для визы в Финляндию. Для примера можно взять сайты: [url=https://polis812.ru/]https://polis812.ru/[/url] , [url=https://magasin-vis.ru/visaonline]https://magasin-vis.ru/visaonline[/url], [url=http://onlinevc.ru/]http://onlinevc.ru/[/url] , [url=https://www.visatohome.ru/]https://www.visatohome.ru/[/url] Мы не хотим полную копию формы с конкретного сайта. Сделайте, пожалуйста, аудит сайтов на юзабилити. Нам нужно сделать лучше тех, что ...Дизайн мобильных приложений4 заявкиЗакрыт6 лет назад