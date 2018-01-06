Работаю по предоплате 50%.

Основные этапы работы:

1) Согласование проекта, заполнение брифа и утверждение сроков проекта.

2) Предоплата 50%.

3) Выполнение работы.

4) Внесение правок( если будут). Работа высылается с авторским вводным знаком, при выполнении векторной работы высылается работа в формате JPEG.

5) Полная оплата выполненной работы.

6) Передача исходника.