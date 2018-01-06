VDMS

Золотова VDMS

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

    Работаю по предоплате 50%.

    Основные этапы работы:

1)  Согласование проекта, заполнение брифа и утверждение сроков проекта.

2)  Предоплата  50%.

3)  Выполнение работы.

4)  Внесение правок( если будут). Работа высылается с авторским вводным знаком, при выполнении векторной работы высылается работа в формате JPEG.

5)  Полная оплата выполненной работы.

6)  Передача исходника.

3D-графика
нет отзывов
$7/час
от $10
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$7/час
от $20
нет рейтинга
Картография
нет отзывов
$10/час
от $30
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $30
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
$300/час
от $30
нет рейтинга