Работаю по предоплате 50%.
Основные этапы работы:
1) Согласование проекта, заполнение брифа и утверждение сроков проекта.
2) Предоплата 50%.
3) Выполнение работы.
4) Внесение правок( если будут). Работа высылается с авторским вводным знаком, при выполнении векторной работы высылается работа в формате JPEG.
5) Полная оплата выполненной работы.
6) Передача исходника.
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3D-графика
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от $10
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Иконки и Пиксель-арт
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Чертежи и Схемы
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от $30
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Шрифты
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