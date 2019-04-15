Разработка сайтов и Мобильных приложений для людей

Приветствую вас, коротко о себе:

Знаю хорошо PHP и Java на бэкенде, чаще всего использую фреймворк Laravel, и HTML5, CSS3, JS для фронтенда. Также разрабатываю мобильные приложения на платформе Android.

Я всегда берусь только за понятные мне задачи, поэтому у меня никогда не было неприятного опыта работы с заказчиками. Мне не интересно просто зарабатывать деньги, а приносить больщую пользу людям и их бизнесам. Может поэтому у меня всё и получается на отлично.

Пишите - договоримся !