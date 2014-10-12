Вадим Кадыров VadimKadyrovVadimKadyrov
ВАДИМ КАДЫРОВ
Телефон: +79645144127 e-mail: [email protected]
Место жительства: г. Электросталь.
Последнее место работы:
Электростальский филиал ЗАО "Гринатом" (структура, объединяющая все IT подразделения Росатом http://www.greenatom.ru/), руководитель проекта.
Причины ухода: свертывание в Гринатом всех разработок ПО, замена покупными пакетами.
В настоящее время работаю по договорам подряда.
Общая квалификация:
Огромный опыт проектирования, программирования, отладки и внедрения сложных приложений в составе КИС, распределенных приложений, Internet / Intranet - приложений, систем реального времени, игровых и обучающих программ, Android - приложений.
Профессиональные знания (языки программирования, СУБД, технологии, ERP - системы):
Android, MS.NET (C#, WEB сервисы, MS.NET Remoting, ASP.NET, MVC, Reporting Services), C/C++, MS Visual Basic, Delphi, JAVA/J2EE,
HTML/CSS, JavaScript/jQuery, PERL, PHP, ABAP,
MS SQL Server, Oracle, Interbase (Firebird), MySQL,
КИС ПАРУС, SAP R/3
Профессиональный опыт: программные продукты, разработанные и внедренные за
последнее время.
2014.
Приложение "Мои базы данных" под платформу Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vadimk.dbs2
2013.
Разработка технологии "Intellisense" для подсистемы описания шаблонов (не закончена и не внедрена по ряду объективеых причин).
ЗАКАЗЧИК: "Клеверенс" (http://www.cleverence.ru).
MS.NET (C#) (WinForms), XML.
2013.
Разработка системы управления предприятием (оперативное планирование, АРМ технолога, УХП, отчетность).
ЗАКАЗЧИК: "Стальэнергопроект" (http://www.atomic-energy.ru/StalEnergoProekt).
ОПИСАНИЕ: система обеспечивает разработку технологических процессов, автоматизированное оперативное планирование с учетом
людских и технологических ресурсов, учет хода производства, получение разнообразных отчетов.
MS.NET (C#) (WinForms и WebForms, Reporting Services), MS SQL Sever 2008.
2009 - 2012.
Разработка, поддержка, развитие системы входного контроля изделий и материалов.
ЗАКАЗЧИК: ОАО "Машиностроительный завод" (ЭЛЕМАШ).
ОПИСАНИЕ: Комплексная система обеспечивает автоматизированный прием и проверку информации о получаемых материалах и
комплектующих от внешних поставщиков, причем большая часть поставляется в виде файлов XML согласованной структуры.
MS .NET (C#) (WinForms и WebForms, Reporting Services), MS SQL Sever 2008 (с использованием .NET сборок ). Связь с другими
службами завода осуществляется с помощью Web-сервисов и электронной почты (автоматическая генерация сообщений с нужными
ссылками и т.п.).
2000 - 2012.
Разработка, поддержка, развитие системы управления центральной заводской лабораторией.
ЗАКАЗЧИК: ОАО "Машиностроительный завод" (ЭЛЕМАШ).
ОПИСАНИЕ: Комплексная система обеспечивает диспетчеризацию движения проб, выдачу заданий
лабораториям, ввод данных измерений с автоматической проверкой погрешности. сходимости и т.п., получение данных измерений
непосредственно с приборов или через файлы обмена,архивацию, статистическую обработку, контроль качества измерений
(построение контрольных карт качества и т.д.).
Архитектура двух- и трехуровневая, режим реального времени.
MS SQL Server, MS VC++, Delphi 7, MS.NET (C#), ASP.NET (C#), Crystal Report / SQL Server Reporting Services / Excel / MS Word.
Интеграция с другими общезаводскими задачами осуществляется посредством Web-сервисов.
В 2006 г. прорабатывалась интеграция системы с модулем управления качеством (QM) системы SAP R/3 (через Web-сервис и
SAP.NET Connector).
2006 - 2007.
Разработка систем навигации и контроля на основе GPS и обмена данными через GPRS.
Заказчик: работы по договору.
Программирование модемов WaveCom, приемного сервера, ПО диспетчерского пункта.
Техзнологии: MS.NET, MS SQL Server, Interbase, Delphi, Ozi Explorer, Java, Assembler
2008.
Разработка телефонной справочной службы "ЭЛЕМАШ-09" в виде Intranet - приложения, интегрированного с электронной почтой.
ЗАКАЗЧИК: ОАО "Машиностроительный завод" (ЭЛЕМАШ).
Технология: ASP.NET, SQL Server, Active Directory.
2008.
Разработка системы контроля рабочего времени сотрудников с использованием информации их БД проходных, индивидуальных графиков работы и т.д.
ЗАКАЗЧИК: ОАО "Машиностроительный завод" (ЭЛЕМАШ)(одно из подразделений).
Технология: ASP.NET, SQL Server
2011.
Разработка ПО для ремонтно-механического цеха ОАО "Машиностроительный завод" (ныне "МСЗ-МЕХАНИК")
(АРМ "Технолог", УХП, "Кладовая материалов", интеграция с 1С и системами AutoCAD).
2006.
Внедрение системы SAP R/3.
ЗАКАЗЧИК: ОАО "Машиностроительный завод" (ЭЛЕМАШ).
Учаcтие: расширения функционала стандартных модулей (ABAP), интеграция SAP R/3 с имеющимися информационными системами
(в сновном через SAP.NET Connector).
2006
Система управления и контроля работы с СМИ.
ЗАКАЗЧИК: Компания "AVE" (www.ave.ru) (работы по договору).
ОПИСАНИЕ: Система позволяет планировать и организовывать работу компании со средствами массовой информации (размещение рекламы, публикации,
доставка техники на тестирования и т.д.)
MS SQL Server 2000, ASP.NET (C#), Crystal Report.
2003-2004. Разработка и написание модуля «Логистика»
ЗАКАЗЧИК: фирма "Энергия-Климат"
УЧАСТИЕ: Полная разработка, написание, отладка, внедрение.
СРЕДА РАЗРАБОТКИ: MS.NET (C#, WinForms, ADO.NET, WEB Services), MS SQL Server
2003 - "Система удаленной работы с дилерами/Интернет-магазин».
ЗАКАЗЧИК: фирма "Энергия-Климат" (входит в холдинг "Энергия" ) (http://www.condi.ru/).
ОПИСАНИЕ: Internet - приложение. Дилеры и покупатели выходят на сайт фирмы, просматривают
каталог, размещают заказы, просматривают свои данные и адресованные конкретно им сообщения.
Работа с базой данных и формирование HTML страниц осуществляется CGI – программами,
написанными на языке PERL.
СРЕДА РАЗРАБОТКИ: Linux, Apach, PERL, MySQL.
2001-2002. Настройка, внедрение и поддержка КИС «Парус» 8 (Oracle)
ЗАКАЗЧИК: холдинг "Энергия"
УЧАСТИЕ:
1) Обследование предприятия (совместно с корпорацией «ПАРУС»).
2) Разработка структуры БД (деление по организациям, определение аналитики плана счетов,
система допусков по ролям и пользователям, развертывание системы и т.д.).
3) Сопровождение системы: корректировка отчетов, написание новых отчетов и табличных
приложений, исправление ошибок ( в хранимых процедурах на PL/SQL), написание дополнительных
утилит.
4) Администрирование системы и ORACLE.
СРЕДА РАЗРАБОТКИ: Oracle (PL/SQL), Crystal Reports, Excel
Март 2001 – Декабрь 2001 "Система контроля качества продукции крупного предприятия».
ЗАКАЗЧИК: Машиностроительный завод «ЭЛЕМАШ».
ОПИСАНИЕ: Трех уровневое Intranet - приложение. Для представления данных для конечных
пользователей используется Internet Explorer, DHTML - страницы генерируются с помощью ASP.
Бизнес-логика выведена на средний уровень и сосредоточена в Visual Basic компонентах, работающих
под управлением MTS. Эти же компоненты работают с БД на MS SQL Server через ADO. .
СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: MS Windows NT Server/ Workstation, MS SQL
Server 7.0, IIS, MTS, Visual Basic, DHTML, JavaScipt, VB Script, ASP, ADO, Rational Rose
УЧАСТИЕ: Общее проектирование; разработка модели и спецификации информационной системы с
применением Rational Rose (UML), разработка структуры базы данных; выработка технологических
стандартов и общих приемов, написание части ПО.
2002-2003. Система учета персонала («КАДРЫ»).
ЗАКАЗЧИК: холдинг "Энергия", Машиностроительный завод «ЭЛЕМАШ».
ОПИСАНИЕ: База данных размещена в MS SQL Server. В качестве клиентской части написаны WEB
– приложение («для всех») и Windows – приложение (для работников ОК и руководства). Также
написана консоль администратора. Важнейшей особенностью является гибкая настройка структуры
базы данных и контроль допуска на уровне отдельных полей.
СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: MS SQL Server 7.0, MS VC++, ASP.NET.
УЧАСТИЕ: Общее проектирование; разработка структуры базы данных; написание, отладка и
тестирование.
Январь 1996 - Август 1998 "Компьютерная система учета и контроля ядерных материалов
(СуиК)».
ЗАКАЗЧИК: Машиностроительный завод «ЭЛЕМАШ», Министерство атомной энергетики.
ОПИСАНИЕ: Система функционирует в архитектуре «КЛИЕНТ/СЕРВЕР» и отслеживает движение
ядерных материалов в режиме реального времени, генерируя все необходимые запросы и отчеты. В
нее входят подсистемы учета приборов, тары, средств контроля доступа и т.д.
СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: MS Windows NT Server, MS windows NT
Workstation, MS SQL Server 6.5, MS Visual C++ 6.0
УЧАСТИЕ: Общее проектирование; разработка структуры базы данных; написание, отладка и
тестирование почти всех программ как клиентской, так и серверной частей.
2002-2003 Программа расчета заработной платы .
ЗАКАЗЧИК: холдинг "Энергия"
ОПИСАНИЕ: Программа позволяет вести штатное расписание предприятия, рассчитывать
заработную плату с учетом всех начислений и удержаний и автоматически генерировать
бухгалтерские проводки. Архитектура «КЛИЕНТ/СЕРВЕР», режим реального времени.
СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: MS SQL Server, MS VC++
УЧАСТИЕ: Общее проектирование; разработка структуры базы данных; написание, отладка и
тестирование всех программ как клиентской, так и серверной частей.
Январь 1996 - Сентябрь 1996 "Программа бухгалтерского учета малого предприятия».
ЗАКАЗЧИК: Внешнеторговая фирма «Энергия», г.Электросталь.
ОПИСАНИЕ: Программа автоматизирует главные функции бухгалтера среднего предприятия.
Архитектура «КЛИЕНТ/СЕРВЕР», режим реального времени.
СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: MS Windows NT Server, MS windows NT
Workstation, MS SQL Server 6.5, MS Visual C++ 4.2
УЧАСТИЕ: Общее проектирование; разработка структуры базы данных; написание, отладка и
тестирование всех программ как клиентской, так и серверной частей.
Сентябрь 1996 - Декабрь 1996 "Программа бухгалтерского учета ».
ЗАКАЗЧИК: Машиностроительный завод «ЭЛЕМАШ»
ОПИСАНИЕ: Программа автоматизирует главные функции бухгалтера среднего предприятия.
Архитектура «КЛИЕНТ/СЕРВЕР», режим реального времени.
СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: MS Windows NT Server, MS windows NT
Workstation, MS SQL Server 6.5, MS Visual Basic 4.0
УЧАСТИЕ: Разработка системы защиты данных и идентификации пользователей, программа
описания типовых хозяйственных операций, участие в общем проектировании.
1997 Серия логических компьютерных игр.
ЗАКАЗЧИК: Фирма «ГЕЙМОС», г. Москва
ОПИСАНИЕ: Логические игры «БАЛДА», «ДЕВЯТКА», «УГОЛКИ» разрабатывались в период
внештатной работы в фирме «ГЕЙМОС». Все игры имеют графический интерфейс с элементами
анимации и мультимедиа. Выпускались как отдельно, так и в составе сборников.
СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: MS-DOS, MS Windows 3.X, MS Windows 95;
Borland PASCAL 6.0, Borland PASCAL for Windows.
УЧАСТИЕ: Разработка алгоритмов; написание, отладка и тестирование программ.