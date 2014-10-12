Опытнейший программист, от MS SQL до Android, от ERP до игр

ВАДИМ КАДЫРОВ

Телефон: +79645144127 e-mail: [email protected]

Место жительства: г. Электросталь.

Последнее место работы:

Электростальский филиал ЗАО "Гринатом" (структура, объединяющая все IT подразделения Росатом http://www.greenatom.ru/), руководитель проекта.

Причины ухода: свертывание в Гринатом всех разработок ПО, замена покупными пакетами.

В настоящее время работаю по договорам подряда.

Общая квалификация:

Огромный опыт проектирования, программирования, отладки и внедрения сложных приложений в составе КИС, распределенных приложений, Internet / Intranet - приложений, систем реального времени, игровых и обучающих программ, Android - приложений.

Профессиональные знания (языки программирования, СУБД, технологии, ERP - системы):

Android, MS.NET (C#, WEB сервисы, MS.NET Remoting, ASP.NET, MVC, Reporting Services), C/C++, MS Visual Basic, Delphi, JAVA/J2EE,

HTML/CSS, JavaScript/jQuery, PERL, PHP, ABAP,

MS SQL Server, Oracle, Interbase (Firebird), MySQL,

КИС ПАРУС, SAP R/3

Профессиональный опыт: программные продукты, разработанные и внедренные за

последнее время.

2014.

Приложение "Мои базы данных" под платформу Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vadimk.dbs2

2013.

Разработка технологии "Intellisense" для подсистемы описания шаблонов (не закончена и не внедрена по ряду объективеых причин).

ЗАКАЗЧИК: "Клеверенс" (http://www.cleverence.ru).

MS.NET (C#) (WinForms), XML.

2013.

Разработка системы управления предприятием (оперативное планирование, АРМ технолога, УХП, отчетность).

ЗАКАЗЧИК: "Стальэнергопроект" (http://www.atomic-energy.ru/StalEnergoProekt).

ОПИСАНИЕ: система обеспечивает разработку технологических процессов, автоматизированное оперативное планирование с учетом

людских и технологических ресурсов, учет хода производства, получение разнообразных отчетов.

MS.NET (C#) (WinForms и WebForms, Reporting Services), MS SQL Sever 2008.

2009 - 2012.

Разработка, поддержка, развитие системы входного контроля изделий и материалов.

ЗАКАЗЧИК: ОАО "Машиностроительный завод" (ЭЛЕМАШ).

ОПИСАНИЕ: Комплексная система обеспечивает автоматизированный прием и проверку информации о получаемых материалах и

комплектующих от внешних поставщиков, причем большая часть поставляется в виде файлов XML согласованной структуры.

MS .NET (C#) (WinForms и WebForms, Reporting Services), MS SQL Sever 2008 (с использованием .NET сборок ). Связь с другими

службами завода осуществляется с помощью Web-сервисов и электронной почты (автоматическая генерация сообщений с нужными

ссылками и т.п.).

2000 - 2012.

Разработка, поддержка, развитие системы управления центральной заводской лабораторией.

ЗАКАЗЧИК: ОАО "Машиностроительный завод" (ЭЛЕМАШ).

ОПИСАНИЕ: Комплексная система обеспечивает диспетчеризацию движения проб, выдачу заданий

лабораториям, ввод данных измерений с автоматической проверкой погрешности. сходимости и т.п., получение данных измерений

непосредственно с приборов или через файлы обмена,архивацию, статистическую обработку, контроль качества измерений

(построение контрольных карт качества и т.д.).

Архитектура двух- и трехуровневая, режим реального времени.

MS SQL Server, MS VC++, Delphi 7, MS.NET (C#), ASP.NET (C#), Crystal Report / SQL Server Reporting Services / Excel / MS Word.

Интеграция с другими общезаводскими задачами осуществляется посредством Web-сервисов.

В 2006 г. прорабатывалась интеграция системы с модулем управления качеством (QM) системы SAP R/3 (через Web-сервис и

SAP.NET Connector).

2006 - 2007.

Разработка систем навигации и контроля на основе GPS и обмена данными через GPRS.

Заказчик: работы по договору.

Программирование модемов WaveCom, приемного сервера, ПО диспетчерского пункта.

Техзнологии: MS.NET, MS SQL Server, Interbase, Delphi, Ozi Explorer, Java, Assembler

2008.

Разработка телефонной справочной службы "ЭЛЕМАШ-09" в виде Intranet - приложения, интегрированного с электронной почтой.

ЗАКАЗЧИК: ОАО "Машиностроительный завод" (ЭЛЕМАШ).

Технология: ASP.NET, SQL Server, Active Directory.

2008.

Разработка системы контроля рабочего времени сотрудников с использованием информации их БД проходных, индивидуальных графиков работы и т.д.

ЗАКАЗЧИК: ОАО "Машиностроительный завод" (ЭЛЕМАШ)(одно из подразделений).

Технология: ASP.NET, SQL Server

2011.

Разработка ПО для ремонтно-механического цеха ОАО "Машиностроительный завод" (ныне "МСЗ-МЕХАНИК")

(АРМ "Технолог", УХП, "Кладовая материалов", интеграция с 1С и системами AutoCAD).

2006.

Внедрение системы SAP R/3.

ЗАКАЗЧИК: ОАО "Машиностроительный завод" (ЭЛЕМАШ).

Учаcтие: расширения функционала стандартных модулей (ABAP), интеграция SAP R/3 с имеющимися информационными системами

(в сновном через SAP.NET Connector).

2006

Система управления и контроля работы с СМИ.

ЗАКАЗЧИК: Компания "AVE" (www.ave.ru) (работы по договору).

ОПИСАНИЕ: Система позволяет планировать и организовывать работу компании со средствами массовой информации (размещение рекламы, публикации,

доставка техники на тестирования и т.д.)

MS SQL Server 2000, ASP.NET (C#), Crystal Report.

2003-2004. Разработка и написание модуля «Логистика»

ЗАКАЗЧИК: фирма "Энергия-Климат"

УЧАСТИЕ: Полная разработка, написание, отладка, внедрение.

СРЕДА РАЗРАБОТКИ: MS.NET (C#, WinForms, ADO.NET, WEB Services), MS SQL Server

2003 - "Система удаленной работы с дилерами/Интернет-магазин».

ЗАКАЗЧИК: фирма "Энергия-Климат" (входит в холдинг "Энергия" ) (http://www.condi.ru/).

ОПИСАНИЕ: Internet - приложение. Дилеры и покупатели выходят на сайт фирмы, просматривают

каталог, размещают заказы, просматривают свои данные и адресованные конкретно им сообщения.

Работа с базой данных и формирование HTML страниц осуществляется CGI – программами,

написанными на языке PERL.

СРЕДА РАЗРАБОТКИ: Linux, Apach, PERL, MySQL.

2001-2002. Настройка, внедрение и поддержка КИС «Парус» 8 (Oracle)

ЗАКАЗЧИК: холдинг "Энергия"

УЧАСТИЕ:

1) Обследование предприятия (совместно с корпорацией «ПАРУС»).

2) Разработка структуры БД (деление по организациям, определение аналитики плана счетов,

система допусков по ролям и пользователям, развертывание системы и т.д.).

3) Сопровождение системы: корректировка отчетов, написание новых отчетов и табличных

приложений, исправление ошибок ( в хранимых процедурах на PL/SQL), написание дополнительных

утилит.

4) Администрирование системы и ORACLE.

СРЕДА РАЗРАБОТКИ: Oracle (PL/SQL), Crystal Reports, Excel

Март 2001 – Декабрь 2001 "Система контроля качества продукции крупного предприятия».

ЗАКАЗЧИК: Машиностроительный завод «ЭЛЕМАШ».

ОПИСАНИЕ: Трех уровневое Intranet - приложение. Для представления данных для конечных

пользователей используется Internet Explorer, DHTML - страницы генерируются с помощью ASP.

Бизнес-логика выведена на средний уровень и сосредоточена в Visual Basic компонентах, работающих

под управлением MTS. Эти же компоненты работают с БД на MS SQL Server через ADO. .

СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: MS Windows NT Server/ Workstation, MS SQL

Server 7.0, IIS, MTS, Visual Basic, DHTML, JavaScipt, VB Script, ASP, ADO, Rational Rose

УЧАСТИЕ: Общее проектирование; разработка модели и спецификации информационной системы с

применением Rational Rose (UML), разработка структуры базы данных; выработка технологических

стандартов и общих приемов, написание части ПО.

2002-2003. Система учета персонала («КАДРЫ»).

ЗАКАЗЧИК: холдинг "Энергия", Машиностроительный завод «ЭЛЕМАШ».

ОПИСАНИЕ: База данных размещена в MS SQL Server. В качестве клиентской части написаны WEB

– приложение («для всех») и Windows – приложение (для работников ОК и руководства). Также

написана консоль администратора. Важнейшей особенностью является гибкая настройка структуры

базы данных и контроль допуска на уровне отдельных полей.

СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: MS SQL Server 7.0, MS VC++, ASP.NET.

УЧАСТИЕ: Общее проектирование; разработка структуры базы данных; написание, отладка и

тестирование.

Январь 1996 - Август 1998 "Компьютерная система учета и контроля ядерных материалов

(СуиК)».

ЗАКАЗЧИК: Машиностроительный завод «ЭЛЕМАШ», Министерство атомной энергетики.

ОПИСАНИЕ: Система функционирует в архитектуре «КЛИЕНТ/СЕРВЕР» и отслеживает движение

ядерных материалов в режиме реального времени, генерируя все необходимые запросы и отчеты. В

нее входят подсистемы учета приборов, тары, средств контроля доступа и т.д.

СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: MS Windows NT Server, MS windows NT

Workstation, MS SQL Server 6.5, MS Visual C++ 6.0

УЧАСТИЕ: Общее проектирование; разработка структуры базы данных; написание, отладка и

тестирование почти всех программ как клиентской, так и серверной частей.

2002-2003 Программа расчета заработной платы .

ЗАКАЗЧИК: холдинг "Энергия"

ОПИСАНИЕ: Программа позволяет вести штатное расписание предприятия, рассчитывать

заработную плату с учетом всех начислений и удержаний и автоматически генерировать

бухгалтерские проводки. Архитектура «КЛИЕНТ/СЕРВЕР», режим реального времени.

СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: MS SQL Server, MS VC++

УЧАСТИЕ: Общее проектирование; разработка структуры базы данных; написание, отладка и

тестирование всех программ как клиентской, так и серверной частей.

Январь 1996 - Сентябрь 1996 "Программа бухгалтерского учета малого предприятия».

ЗАКАЗЧИК: Внешнеторговая фирма «Энергия», г.Электросталь.

ОПИСАНИЕ: Программа автоматизирует главные функции бухгалтера среднего предприятия.

Архитектура «КЛИЕНТ/СЕРВЕР», режим реального времени.

СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: MS Windows NT Server, MS windows NT

Workstation, MS SQL Server 6.5, MS Visual C++ 4.2

УЧАСТИЕ: Общее проектирование; разработка структуры базы данных; написание, отладка и

тестирование всех программ как клиентской, так и серверной частей.

Сентябрь 1996 - Декабрь 1996 "Программа бухгалтерского учета ».

ЗАКАЗЧИК: Машиностроительный завод «ЭЛЕМАШ»

ОПИСАНИЕ: Программа автоматизирует главные функции бухгалтера среднего предприятия.

Архитектура «КЛИЕНТ/СЕРВЕР», режим реального времени.

СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: MS Windows NT Server, MS windows NT

Workstation, MS SQL Server 6.5, MS Visual Basic 4.0

УЧАСТИЕ: Разработка системы защиты данных и идентификации пользователей, программа

описания типовых хозяйственных операций, участие в общем проектировании.

1997 Серия логических компьютерных игр.

ЗАКАЗЧИК: Фирма «ГЕЙМОС», г. Москва

ОПИСАНИЕ: Логические игры «БАЛДА», «ДЕВЯТКА», «УГОЛКИ» разрабатывались в период

внештатной работы в фирме «ГЕЙМОС». Все игры имеют графический интерфейс с элементами

анимации и мультимедиа. Выпускались как отдельно, так и в составе сборников.

СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: MS-DOS, MS Windows 3.X, MS Windows 95;

Borland PASCAL 6.0, Borland PASCAL for Windows.

УЧАСТИЕ: Разработка алгоритмов; написание, отладка и тестирование программ.