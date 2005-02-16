Разработчик мобильных приложений
Здравствуйте👋
Меня зовут Вазген, я no-code разработчик 👨💻
Создаю мобильные приложения для iOS и Android. Моя цель - превращать идеи заказчика в функциональные и эффективные приложения.
Чем буду полезен вам:
1. Создам интерактивные прототипы приложения
2. Разработаю эстетически привлекательный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс
3. Создам и настрою базу данных для хранения информации
4. Настрою интеграцию сторонних сервисов
5. Помогу опубликовать ваше приложение на платформах iOS, Android или веб-сайте.
Владею инструментами: Figma, Adalo, Glide, Whimsical, Make.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Skill Academyнет просмотров
- POCKET SCAN1 просмотр
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Мобильные приложения
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