Разработчик мобильных приложений

Здравствуйте👋

Меня зовут Вазген, я no-code разработчик 👨‍💻

Создаю мобильные приложения для iOS и Android. Моя цель - превращать идеи заказчика в функциональные и эффективные приложения.

Чем буду полезен вам:

1. Создам интерактивные прототипы приложения

2. Разработаю эстетически привлекательный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс

3. Создам и настрою базу данных для хранения информации

4. Настрою интеграцию сторонних сервисов

5. Помогу опубликовать ваше приложение на платформах iOS, Android или веб-сайте.

Владею инструментами: Figma, Adalo, Glide, Whimsical, Make.