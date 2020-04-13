Контент-менеджер

Специализации:

1. Исполнитель.

Если есть конкретная задача и точный алгоритм ее реализации. Я могу ее реализовать.

2. Веб-мастер

Высокий уровень владения ПК и веб инструментами. Характер Перфекционист. Глубокий фокус на деталях, чтоб 100% не переделывать.

3. Ресечер. (Маркетолог - ресечер)

Профессиональный быстрый, качественный поиск информации в интернете. Если понятна цель и задача поиска. Систематизация найденных данных в утвержденный понятный формат.

4. Управление(менеджер) дизайн проектами веб+полиграфия

Есть опыт в управлении упаковке продуктов. Утверждение целей и задач с директором - руководством управление рабочей группой дизайнеров. Творческое мышление позволяет создавать дизайн со смыслом, перфекционист учитывает все детали для упаковки смыслов в понятный формат дизайн макета.

5. Smm

Опыт в настройке и запуске смм топовых каналов

(Фб, инста, ВК) регистрация, дизайн упаковка, наполнение контентом, контент план, управление дизайнерами и копирайтерами для разработки рекламных материалов.

+ запуск лендинга на конструкторах (тильда, Битрикс)

Интерес в развитии. Готова изучать и анализировать новые решения, инструменты для оптимизации решения задач.

6. Помощник эвент-менеджера (организация мероприятий до 100 человек)

- дизайн упаковка, полиграфия, подготовка площадки, взаимодействие с подрядчиками, организация и контроль команды до 10 человек. (Дизайнер, фото-видео, ведущий, программный директор, зона еды/кофепауза, спонсоры, сми-партнеры и.т.д.)

О себе: Люблю путешествия, изучаю славянскую тематику, астрологию, психологию, детское образование. Занимаюсь медитативным творчеством, люблю кулинарить :)