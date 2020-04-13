Имеется финансовая модель прогнозируемого бизнеса в создании инфопродуктов и развития бьюти школы. Нужен специалист у которого имеются реальные цифры: стоимость привлечения клиента, трафика, клика, себестоимость создания онлайн/оффлайн-курса Задача: проанализировать имеющуюся модель, дать свое экспертное заключение на тему ...
Специализации:
1. Исполнитель.
Если есть конкретная задача и точный алгоритм ее реализации. Я могу ее реализовать.
2. Веб-мастер
Высокий уровень владения ПК и веб инструментами. Характер Перфекционист. Глубокий фокус на деталях, чтоб 100% не переделывать.
3. Ресечер. (Маркетолог - ресечер)
Профессиональный быстрый, качественный поиск информации в интернете. Если понятна цель и задача поиска. Систематизация найденных данных в утвержденный понятный формат.
4. Управление(менеджер) дизайн проектами веб+полиграфия
Есть опыт в управлении упаковке продуктов. Утверждение целей и задач с директором - руководством управление рабочей группой дизайнеров. Творческое мышление позволяет создавать дизайн со смыслом, перфекционист учитывает все детали для упаковки смыслов в понятный формат дизайн макета.
5. Smm
Опыт в настройке и запуске смм топовых каналов
(Фб, инста, ВК) регистрация, дизайн упаковка, наполнение контентом, контент план, управление дизайнерами и копирайтерами для разработки рекламных материалов.
+ запуск лендинга на конструкторах (тильда, Битрикс)
Интерес в развитии. Готова изучать и анализировать новые решения, инструменты для оптимизации решения задач.
6. Помощник эвент-менеджера (организация мероприятий до 100 человек)
- дизайн упаковка, полиграфия, подготовка площадки, взаимодействие с подрядчиками, организация и контроль команды до 10 человек. (Дизайнер, фото-видео, ведущий, программный директор, зона еды/кофепауза, спонсоры, сми-партнеры и.т.д.)
О себе: Люблю путешествия, изучаю славянскую тематику, астрологию, психологию, детское образование. Занимаюсь медитативным творчеством, люблю кулинарить :)
- $69Финансовые услуги8 заявокЗакрыт4 года назад