Консультация финансовый анализ

Тема тезисів «Регуляторні вимоги до діяльності страхових компаній»
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Имеется финансовая модель прогнозируемого бизнеса в создании инфопродуктов и развития бьюти школы.
Нужен специалист у которого имеются реальные цифры: стоимость привлечения клиента, трафика, клика, себестоимость создания онлайн/оффлайн-курса
Задача: проанализировать имеющуюся модель, дать свое экспертное заключение на тему реальности цифр, их близости к текущей ситуации и заключение. Модель придумывать не нужно, нужно посмотреть и сказать мнение.
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