VeraZh

Вера VeraZh

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Создание сайтов любой сложности под ключ. PHP, MySQL, AJAX.

Имею 2 высших образования по специальностям: программирование и маркетинг. Окончила с красным дипломом.

Занимаюсь созданием и продвижением сайтов 2 года, регулярно посещаю семинары по интернет-маркетингу.

К работе подхожу ответственно.

В портфолио выложена часть работ: по требованию предоставлю другие, так же есть работы внутренних корпоративных разработок в госучреждениях в сфере телекоммуникаций.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Адаптивная верстка

    Необходимо сверстать адаптивный сайт. Нужна качественная работа, четкое соблюдение сроков. Возможно долгосрочное сотрудничество при соблюдении сроков исполнения.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Текст для сайтов

    Здравствуйте. Необходимо написание статей для сайта строительной тематики под ключевые запросы. Уникальность по advego не ниже 95%. Хотелось бы иметь возможность сотрудничать постоянно. Будут сайты и другой тематики. Нужен ответственный подход к ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

nina20963
Ирина 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
$20
10 баллов
12 лет назад
Текст для сайтов
Написание статей
Стабильный и ответственный заказчик, своевременнаая оплата гарантирована. Рекомендую!
Все нравится. Качественно. Быстро. Спасибо.
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