Необходимо сверстать адаптивный сайт. Нужна качественная работа, четкое соблюдение сроков. Возможно долгосрочное сотрудничество при соблюдении сроков исполнения.
Создание сайтов любой сложности под ключ. PHP, MySQL, AJAX.
Имею 2 высших образования по специальностям: программирование и маркетинг. Окончила с красным дипломом.
Занимаюсь созданием и продвижением сайтов 2 года, регулярно посещаю семинары по интернет-маркетингу.
К работе подхожу ответственно.
В портфолио выложена часть работ: по требованию предоставлю другие, так же есть работы внутренних корпоративных разработок в госучреждениях в сфере телекоммуникаций.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написание статей для сайта строительной тематики под ключевые запросы. Уникальность по advego не ниже 95%. Хотелось бы иметь возможность сотрудничать постоянно. Будут сайты и другой тематики. Нужен ответственный подход к ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
12 лет назад
Написание статей
Стабильный и ответственный заказчик, своевременнаая оплата гарантирована. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все нравится. Качественно. Быстро. Спасибо.