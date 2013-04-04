Создание сайтов любой сложности под ключ. PHP, MySQL, AJAX.

Имею 2 высших образования по специальностям: программирование и маркетинг. Окончила с красным дипломом.

Занимаюсь созданием и продвижением сайтов 2 года, регулярно посещаю семинары по интернет-маркетингу.

К работе подхожу ответственно.

В портфолио выложена часть работ: по требованию предоставлю другие, так же есть работы внутренних корпоративных разработок в госучреждениях в сфере телекоммуникаций.