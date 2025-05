Дизайнер, полный вдохновения и стремления

Добрый день!

Я занимаюсь дизайном логотипов, листовок, обработкой фотографий, наполнением сайтов. Работала над наполнением и дизайном одного сайта два года. Во фрилансе я новичок, но стремлюсь к успеху в этой работе, готова совершенствоваться и учиться.

Владею программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe InDesign. Сейчас изучаю Adobe Muse. Закончила курс графического дизайна в Киевской Академии "Шаг", онлайн курсы iversity.org "Design 101", онлайн курсы open2study.com "The Art of Photography", "The Art of Drawing and Painting". Также, фотографирую аналоговым фотоаппаратом, ценю черно-белую пленку.

Рада сотрудничеству и всего наилучшего!