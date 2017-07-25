Дизайнер, полный вдохновения и стремления
Добрый день!
Я занимаюсь дизайном логотипов, листовок, обработкой фотографий, наполнением сайтов. Работала над наполнением и дизайном одного сайта два года. Во фрилансе я новичок, но стремлюсь к успеху в этой работе, готова совершенствоваться и учиться.
Владею программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe InDesign. Сейчас изучаю Adobe Muse. Закончила курс графического дизайна в Киевской Академии "Шаг", онлайн курсы iversity.org "Design 101", онлайн курсы open2study.com "The Art of Photography", "The Art of Drawing and Painting". Также, фотографирую аналоговым фотоаппаратом, ценю черно-белую пленку.
Рада сотрудничеству и всего наилучшего!
Портфолио
- Логотип для хостинга игровых серверов #2416 просмотров
Баннеры
нет отзывов
$8/час
от 2 дней
#1105
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$8/час
от 2 дней
#1255
Наполнение сайтов
нет отзывов
$8/час
от 2 дней
#1274
Обработка фотографий
нет отзывов
$8/час
от 2 дней
#1874
Дизайн сайтов
нет отзывов
$8/час
от 2 дней
#2136