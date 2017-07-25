VeronikaAharova

Вероника Агарева VeronikaAharova

 
37 лет
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Дизайнер, полный вдохновения и стремления

Добрый день!

Я занимаюсь дизайном логотипов, листовок, обработкой фотографий, наполнением сайтов. Работала над наполнением и дизайном одного сайта два года. Во фрилансе я новичок, но стремлюсь к успеху в этой работе, готова совершенствоваться и учиться.

Владею программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe InDesign. Сейчас изучаю Adobe Muse. Закончила курс графического дизайна в Киевской Академии "Шаг", онлайн курсы iversity.org "Design 101", онлайн курсы open2study.com "The Art of Photography", "The Art of Drawing and Painting". Также, фотографирую  аналоговым фотоаппаратом, ценю черно-белую пленку.

Рада сотрудничеству и всего наилучшего!

Портфолио

Баннеры
нет отзывов
$8/час
от 2 дней
#1105
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$8/час
от 2 дней
#1255
Наполнение сайтов
нет отзывов
$8/час
от 2 дней
#1274
Обработка фотографий
нет отзывов
$8/час
от 2 дней
#1874
Дизайн сайтов
нет отзывов
$8/час
от 2 дней
#2136