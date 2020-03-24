VeronikaKushner

Вероника VeronikaKushner

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Студия "Веб Секрет"

Работаю Руководителем проектов в Студии "Веб Секрет".

Наш сайт: https://websecret.by/

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$8
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  • Баннеры для главной страницы сайта

    Добрый день, Виталий, нам нужно будет нарисовать баннеры для главной страницы сайта https://realshop.by/ в связи с обновленным дизайном, которым сейчас занимаемся. Подскажите, пожалуйста, стоимость 2, 3 и 4 баннеров? В зависимости от стоимости заказчик определится с ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ресайзы для баннеров

    $8

    Нужны ресайзы по уже готовым баннерам, все ресайзы которые нужно сделать тут https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-kPagIn4QJ0_mLrX3vA0LJ86h0l08gjzpJOfC81FS48/edit?usp=sharing. Ресайз делаем по этим баннерам https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Peq7DZ_xFnGqPsfaXmTIqE-_wFSg2_7J Поменяем только текст.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Баннеры для ресторана суши

    Привет! Нам нужно оперативно нарисовать баннеры. Сейчас баннеры больше брендовые, т.е. мы само "Имя"рекламировали. ( https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Peq7DZ_xFnGqPsfaXmTIqE-_wFSg2_7J). А сегодня ключевым моментом должна быть именно "Доставка" настоящей японской кухни (будем показывать тем, кто интересуется доставкой ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип для Интернет-магазина

    Сколько будет стоить дизайн нового лого для интернет магазина https://realshop.by/ и сроки выполнения? Четких требований по логотипу нет, но хотелось бы как-то освежить, возможно изменить цвет на глубокий фиолетовый либо синий более темный, возможно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Баннеры для интернет-магазина

    Нам нужны баннеры для брендовой рекламы на широкую аудиторию (т.е. будем рассказывать о магазине быт. техники и электроники, где выгодно купить в рассрочку)Следует учесть, что аудитория будет как из Минска, так и из областей.Поэтому, кроме ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

Roma3894
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Баннеры для ресторана суши
Отличный заказчик!
Все отлично!
Ответный отзыв
Hovi
35 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Ресайзы для баннеров
Отличный заказчик! Очень понравилось работать с Вероникой. Всегда на связи,четкая постановка задачи,моментальная оплата заказа. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Проект выполнен быстрее чем планировали, хотя срок итак был небольшой, плюс очень приятно было работать с Кристиной!
Ответный отзыв
ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$41
10 баллов
5 лет назад
Логотип для Интернет-магазина
Всё супер) Понимание с первого раза, минимум правок, четкая постановка задачи. Было легко и просто) К тому же очень приятный человек) Благодарю и рекомендую!
Легко, четко, быстро и в срок. Очень приятно работать с Еленой.
Ответный отзыв
sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Баннеры для интернет-магазина
С Вероникой приятно работать, остались исключительно положительные впечатления. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Однозначно рекомендую!
Быстро, качественно, красиво. Очень приятная совместная работа.
Ответный отзыв