VeronikaKushner

Нам нужны баннеры для брендовой рекламы на широкую аудиторию (т.е. будем рассказывать о магазине быт. техники и электроники, где выгодно купить в рассрочку)Следует учесть, что аудитория будет как из Минска, так и из областей.Поэтому, кроме ...