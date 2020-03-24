VeronikaKushner

Добрый день, Виталий, нам нужно будет нарисовать баннеры для главной страницы сайта https://realshop.by/ в связи с обновленным дизайном, которым сейчас занимаемся. Подскажите, пожалуйста, стоимость 2, 3 и 4 баннеров? В зависимости от стоимости заказчик определится с ...
Работаю Руководителем проектов в Студии "Веб Секрет".
Наш сайт: https://websecret.by/
- Баннеры1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $8
Нужны ресайзы по уже готовым баннерам, все ресайзы которые нужно сделать тут https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-kPagIn4QJ0_mLrX3vA0LJ86h0l08gjzpJOfC81FS48/edit?usp=sharing. Ресайз делаем по этим баннерам https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Peq7DZ_xFnGqPsfaXmTIqE-_wFSg2_7J Поменяем только текст.Завершен5 лет назад
Привет! Нам нужно оперативно нарисовать баннеры. Сейчас баннеры больше брендовые, т.е. мы само "Имя"рекламировали. ( https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Peq7DZ_xFnGqPsfaXmTIqE-_wFSg2_7J). А сегодня ключевым моментом должна быть именно "Доставка" настоящей японской кухни (будем показывать тем, кто интересуется доставкой ...Завершен5 лет назад
Сколько будет стоить дизайн нового лого для интернет магазина https://realshop.by/ и сроки выполнения? Четких требований по логотипу нет, но хотелось бы как-то освежить, возможно изменить цвет на глубокий фиолетовый либо синий более темный, возможно ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нам нужны баннеры для брендовой рекламы на широкую аудиторию (т.е. будем рассказывать о магазине быт. техники и электроники, где выгодно купить в рассрочку)Следует учесть, что аудитория будет как из Минска, так и из областей.Поэтому, кроме ...Завершен6 лет назад