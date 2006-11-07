Vikings

Петр Vikings

 
49 летУкраина/Луцк
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Иконки на любой вкус

Вам нужны иконки? Тогда Вы по адресу. Стоимость иконки объявляется всегда за единицу.

Индивидуальные иконки на Ваш вкус.

Иконок на пробу Не делаю. Не предлагайте. Часть работы есть в портфолио на сайте, этого вполне достаточно для принятия Вашего решения.Спасибо за понимание.

e-mail: [email protected], skype - vikpit

Пожалуста обращайте внимание на реквизиты я пользуюсь только этими что указанны в профиле.

Портфолио
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Отзывы заказчиков
tony_bratsk
Евдокимов 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$500
10 баллов
9 лет назад
20 иконок для кнопок приложения
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
rocketware
Андрей 
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
14 отзывов(-1)
$0
9 баллов
17 лет назад
HQ Иконка для приложения
Все корректировки исполнялись своевременно, единственно смутило желание 50 % предоплаты и неприятие протекции сделки. Как дизайнер справился на 10. -1 балл за стиль общения.
Четкая постановка задачи и такие же чёткие требования, работа в общей сложности понравилась, надеюсь на дальнейшее сотрудничество :) Вторичная работа по разработке флаера прошла успешно , но вот когда дело коснулось оплаты по флаеру я ее жду уже 2 месяц с декабря 2006 года, по этому господа дизайнеры всегда берите предоплату, а была бы возможность я поставил этому человеку по второй работе большой минус!
Ответный отзыв
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