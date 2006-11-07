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Пожалуста обращайте внимание на реквизиты я пользуюсь только этими что указанны в профиле.
Портфолио
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- Иконки для программы "Электронный заказ"463 просмотра
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- Иконки для сайта325 просмотров
- Главная иконка программы "Cryptic Disk"428 просмотров
Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
9 баллов
17 лет назад
Все корректировки исполнялись своевременно, единственно смутило желание 50 % предоплаты и неприятие протекции сделки. Как дизайнер справился на 10. -1 балл за стиль общения.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи и такие же чёткие требования, работа в общей сложности понравилась, надеюсь на дальнейшее сотрудничество :) Вторичная работа по разработке флаера прошла успешно , но вот когда дело коснулось оплаты по флаеру я ее жду уже 2 месяц с декабря 2006 года, по этому господа дизайнеры всегда берите предоплату, а была бы возможность я поставил этому человеку по второй работе большой минус!
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