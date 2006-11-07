Иконки на любой вкус

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Индивидуальные иконки на Ваш вкус.

Иконок на пробу Не делаю. Не предлагайте. Часть работы есть в портфолио на сайте, этого вполне достаточно для принятия Вашего решения.Спасибо за понимание.

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Пожалуста обращайте внимание на реквизиты я пользуюсь только этими что указанны в профиле.