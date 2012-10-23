Viktor1970

Требуется создать оригинальный дизайн сайта с возможной версткой. Сайт визитка, пару шаблонов. 10-15 страниц. Флеш и ява приветствуются. Фирстиль имеется.
Дизайн сайтов33 заявки
Закрыт
11 лет назад
Требуется создать оригинальный дизайн сайта с возможной версткой. Сайт визитка, пару шаблонов. 10-15 страниц. Флеш и ява приветствуются. Фирстиль имеется.
Необходимо создать Логотип, фирменный стиль и Бренд бук строительной компании. Жду предложения по срокам и стоимости. Интересует исполнитель профессионал, с достойным портфолио и соответственным опытом. Любителям и новичкам прошу не беспокоить.