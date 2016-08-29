Viktor279381

Добрый день! Необходимо по возможности быстро выполнить дизайн логотипа для упаковки жареных семечек, и смеси с арахисом MIX.
Дизайн продукции1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Добрый день! Необходимо по возможности быстро выполнить дизайн логотипа для упаковки жареных семечек, и смеси с арахисом MIX.
Необходимо разработать (придумать, предложить и т.д.) для семечек и арахиса, короткое, звучное, запоминающееся, было и есть в настоящее время "Русская Полянка". Испытываем проблемы с дистрибьюцией в Казахстане, да и у себя в области просят что-то ...