Viktor279381

Виктор Viktor279381

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$99
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Название для семечек и арахиса

    Необходимо разработать (придумать, предложить и т.д.) для семечек и арахиса, короткое, звучное, запоминающееся, было и есть в настоящее время "Русская Полянка". Испытываем проблемы с дистрибьюцией в Казахстане, да и у себя в области просят что-то ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
$99
10 баллов
9 лет назад
Дизайн для упаковки семечек, арахиса
приятно работать с Виктором! Грамотный и положительный заказчик. Толково формулирует задание, моментально оплачивает работу!
Владимир грамотный, квалифицированный специалист. Был рад сотрудничеству, обрел новый опыт
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Vabat
53 года
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Название для семечек и арахиса
Спасибо за доверие, своевременную оплату и оперативное решение вопросов! Надеюсь, что это не последний наш проект. Всем рекомендую Виктора, как отличного заказчика!
Работой доволен. В каждой генерации были хорошие варианты, если возникнет аналогичная ситуация, надеюсь Богдан не откажет!)))
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