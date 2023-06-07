Вёрстка макетов любой сложности PSD, Figma

Приветствую!

Я буду рад помочь вам сверстать сайт по вашему ТЗ, учитывая различные нюансы, которые могут возникнуть в процессе. От себя гарантирую качество и скорость выполнения задачи.

Мои знания

HTML, CSS(SCSS), JavaScript, Gulp

Подключение и настройка плагинов

Написание качественного кода, кроссбраузерность и адаптация верстки под различные устройства.

Все изменения бесплатные!

- в течение месяца после сдачи проекта, готов внести правки бесплатно.

Контакты

Можете связаться со мной по email: [email protected]

Остальные контакты добавлю позже.