Виктор Гатавяцкайте ViktorVsViktorVs
29 летМолдова/Кишинев
3 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Вёрстка макетов любой сложности PSD, Figma
Приветствую!
Я буду рад помочь вам сверстать сайт по вашему ТЗ, учитывая различные нюансы, которые могут возникнуть в процессе. От себя гарантирую качество и скорость выполнения задачи.
Мои знания
HTML, CSS(SCSS), JavaScript, Gulp
Подключение и настройка плагинов
Написание качественного кода, кроссбраузерность и адаптация верстки под различные устройства.
Все изменения бесплатные!
- в течение месяца после сдачи проекта, готов внести правки бесплатно.
Контакты
Можете связаться со мной по email: [email protected]
Остальные контакты добавлю позже.