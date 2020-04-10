Web-дизайн должен продавать! Продуманный, уникальный дизайн сайтов. Внимание к деталям. Дизайн баннеров.

Дизайн первое, что видит ваш клиент на сайте. Именно дизайн, делает простого посетителя вашим покупателем.

4 года + опыт работы web-дизайнером (UI/UX)

Только уникальный дизайн. Ни каких шаблонов, все проекты разрабатываются индивидуально

Опыт работы на трех биржах фриланса — положительные отзывы заказчиков, выполненные поставленные задачи

Опыт работы с IT-компаниями, студиями удаленно

UI/UX продуманный, адаптивный дизайн где важна каждая деталь

Работаю в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Corel DRAW

Сайт должен продавать, а для этого необходимо что бы он привлекал к себе внимание и был удобным в использовании.

С помощью дизайна, происходит взаимодействие людей с веб-сайтом. Пользователь заходящий на сайт, должен совершать целевое действие - становиться клиентом компании.

Выполняю адаптивный дизайн. Разработка макетов для десктопа, планшета и смартфона. Чаще всего используются размеры: десктоп - 1280px, планшет - 768px, смартфон - 320px. Также можно использовать другие разрешения, необходимые заказчику. Все макеты рисую по адаптивной сетке.

Как я работаю:

1. Получаю описание проекта от заказчика. Если необходимо, задаю вопросы для более полного понимания задачи

2. Внимательно изучаю ваш проект, предоставленную вами информацию

3. Провожу сбор дополнительной информации по вашему проекту, если это необходимо

4. Согласование сроков и бюджета на проект

5. Показываю заказчику промежуточные результаты выполняемой работы (высылаю скрины дизайна) - для полного

понимания текущего процесса

6. Прислушиваюсь к замечаниям заказчика и выполняю правки

7. Передаю исходные файлы с выполненным дизайном:

понятные названия файлов

исходник имеет логически подписанные слои и группы слоев

шрифты

картинки

ховеры

8. Всегда на связи. В процессе выполнения проекта готов отвечать на вопросы, а так

же по завершении и сдачи проекта. Провожу консультации, и оказываю помощь.

Правки по дизайну делаю бесплатно.

С удовольствием выполню ваш проект! Обращайтесь!

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