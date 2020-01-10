Vitm045

Виталий Vitm045

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Я предлагаю Вам комплексное продвижение и сопровождение Интернет-проектов любой сложности.

WEB-ПРОЕКТЫ:

- Разработка корпоративных и промо-сайтов / Сайт-визитка

- Создание интернет-магазинов и торговых площадок

- Разработка интернет-порталов

- Контент-менеджмент / Наполнение сайтов

- Разработка дизайна

- Продвижение (SEO)

- Контекстная реклама

- Техническая поддержка

 ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Ответственность и надежность

- Оптимальное решение и профессиональную реализацию Вашего проекта

- Индивидуальный подход

Портфолио

Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $100
#1476
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $300
#1667