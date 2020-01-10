Я предлагаю Вам комплексное продвижение и сопровождение Интернет-проектов любой сложности.
WEB-ПРОЕКТЫ:
- Разработка корпоративных и промо-сайтов / Сайт-визитка
- Создание интернет-магазинов и торговых площадок
- Разработка интернет-порталов
- Контент-менеджмент / Наполнение сайтов
- Разработка дизайна
- Продвижение (SEO)
- Контекстная реклама
- Техническая поддержка
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Ответственность и надежность
- Оптимальное решение и профессиональную реализацию Вашего проекта
- Индивидуальный подход
Портфолио
- Transgalaxy бюро качественный переводов311 просмотров
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $100
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Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $300
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