Преподаватель английского языка

Здравствуйте, меня зовут Владимир Бойченко. Я уже почти 30 лет преподаю английский язык. В 2018 году оформил свидетельство о регистрации авторских прав на свою методику преподавания английского.

Я буду вам полезен, если нужно:

Быстро создать «платформу» для грамотного говорения и понимания того, как работает английский язык. В своей работе я руководствуюсь принципами, что английский - это просто и неспособных учеников не бывает. Я это уже доказал более 2000 ученикам.

Сдача международного экзамена (TOEFL, IELTS)/ЗНО. Мои ученики сдавали на 7.5 IELTS ACADEMIC и на 8.0 GENERAL. TOEFL 90 и выше балов, ЗНО 195. Такой результат получить реально, если знать на что обращать внимание. В каждом из этих экзаменов есть своя специфика. Самый короткий курс подготовки был месяц, в основном это 3-4 месяца

Корпоративное обучение компаний. Работал с группами в банках, представителями международных компаний в Украине и др. Это небольшие группы (6-10 чел.), в основном до или после рабочего дня, иногда в выходные по желанию заказчика. Использую несколько своих коуч-методик для выведения групп на нужный уровень знаний.

Подготовка к конференции, командировке или выставке-продаже. Был запрос одного бизнесмена по экспресс-подготовке к выставке в США. Стояла задача - стать представителем в Украине. Мы занимались каждый день две недели до отлета без учебников, все под запись. В результате клиент приехал домой с новым контрактом. Он сказал, что этого уровня подготовки ему хватило, чтобы эффективно провести переговоры.

Успешное прохождение собеседования или беседы в посольстве. Я сам не раз проходил собеседования в разные посольства и знаю как это все происходит. Я готовил к ПМЖ, учебе за границей, получению трудовой визы.

Разовое консультирование. Раскладываю по полочкам то, что осталось непонятым при изучении английского. Часто бывает так, что невыясненный момент переходит в хроническую ошибку, которая «доставляет дискомфорт» годами. Во избежание этого выясняем ошибку, понимаем почему ее делаем и мягко избавляемся от нее.

Погружение в среду. Не нужно никуда ехать за границу, я организую вам полное погружение в английский не выезжая из своего района. Мы вместе пойдем в магазин, заглянем в кафе, оформимся в гостинице. Я иностранец, а вы мой сопровождающий. Вы научитесь выкручиваться из любой ситуации и говорить быстро. Когда вы увидите реакцию посторонних, вам понравится

Вывожу скорость говорения до скорости родного языка. Избавляю от страха говорить. Я сам прошел через это и я знаю обо всех подводных камнях не понаслышке. Иногда я больше психолог, чем учитель. Я любил в университете психологию и педагогику и хорошо в них разбирался. Я успешно решал сотни открытых и закрытых конфликтов: «учитель-ученик», «ученик-ученик», «учитель-учитель».

Живу в Киеве, сейчас в основном работаю онлайн.

Если учиться в формате один на один, то я люблю нестандартные уроки, например, в парке. Но по желанию клиента могу проводить занятие в любом удобном для него месте: офисе, дома, кафе, где мы общаемся на языке с первого урока. Мои занятия без тетрадей, без учебников в которые можно подсмотреть. Это все есть как дополнительный материал.

С кем я не работаю:

кто не знает, чего хочет и не хочет трудиться;

кто помогает мне себя учить и дает мне советы;

кто не хочет выполнять то, что я рекомендую и при этом требует результата;

кто не придерживается графика и не фиксирует время работы;

с детьми до 12 лет без присутствия родителей.

Открыт к сотрудничеству и новым знакомствам. Всегда буду рад помочь.

Мой сайт https://englishprosto.com.ua/

Мой номер телефона +38 (093) 106-69-16

Мой аккаунт в FB https://www.facebook.com/boichenko.vladimir/

Мой аккаунт в Instagram https://instagram.com/boichenko.english?r=nametag

Мой аккаунт в LinkedIn https://www.linkedin.com/in/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-94a17460/