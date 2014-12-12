Vladimir-iC

Владимир Vladimir-iC

 
53 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт магазин с элементами соц сети

    $2300

    Интернет магазин для продажи файлов для мобильного приложения. Создание групп пользователей со стандартными возможностями групп с соц. сетях и возможностью покупки администратором группы для всех участников этой группы. Двухстороннее взаимодействие с приложением.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт-магазин с элементами социальной сети на Drupal

    $2000

    Сайт-магазин для продажи музыкальных партитур в цифровом формате. Возможность создания групп для покупок одним пользователем для других участников группы. Взаимодействие с приложением для планшетных компьютеров.

    Drupal
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка iOS приложения для отображения нотной графики

    $1000

    Приложение отображает музыкальные партитуры на основе представленного формата файлов. Дополнительный функционал для проведения репетиций. Связь с сайтом для получения партитур.

    iOS
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Работа с растровой и векторной графикой + SQLite

    Программа для Windows предназначена для подготовки хоровых партитур (уже существующих музыкальных нот) для их отображения на планшетных компьютерах. Речь идет исключительно о графике, музыкальных знаний не нужно, все необходимое будет своевременно объяснено. Программа ...

    SQLite
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
19 часов назад
$1000
10 баллов
10 лет назад
Разработка iOS приложения для отображения нотной графики
iOS
Оплата мгновенная, в общении вежлив! Приятно было работать ! Советую
Качественная работа, внимание ко всем мелочам. Практически, никаких глюков во время разработки. Сроки удлинили по взаимному согласованию.
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