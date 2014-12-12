Vladimir-iC

Интернет магазин для продажи файлов для мобильного приложения. Создание групп пользователей со стандартными возможностями групп с соц. сетях и возможностью покупки администратором группы для всех участников этой группы. Двухстороннее взаимодействие с приложением.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $2300Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $2000
Сайт-магазин для продажи музыкальных партитур в цифровом формате. Возможность создания групп для покупок одним пользователем для других участников группы. Взаимодействие с приложением для планшетных компьютеров.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $1000
Приложение отображает музыкальные партитуры на основе представленного формата файлов. Дополнительный функционал для проведения репетиций. Связь с сайтом для получения партитур.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен10 лет назад
Программа для Windows предназначена для подготовки хоровых партитур (уже существующих музыкальных нот) для их отображения на планшетных компьютерах. Речь идет исключительно о графике, музыкальных знаний не нужно, все необходимое будет своевременно объяснено. Программа ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1000
10 баллов
10 лет назад
iOS
Оплата мгновенная, в общении вежлив! Приятно было работать ! Советую
Ответный отзыв
Качественная работа, внимание ко всем мелочам. Практически, никаких глюков во время разработки. Сроки удлинили по взаимному согласованию.