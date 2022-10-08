Volnytska

Тетяна Volnytska

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Виконання дизайн-проектів на різних стадіях

Буду рада допомогти вам у створенні простору вашої мрії! Термін виконання проекту 1-4 тижні.

Програми, у яких працюю: ArchiCad, 3Ds Max, Photoshop, SketchUp.

Виконую: обміри, реалістичні візуалізації, робочу документацію (креслення), детальне викреслення корпусних меблів із врахуванням побажань клієнта.

Портфолио

Архитектура зданий
нет отзывов
$20/час
от $100от 2 дней
#274
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$20/час
от $100от 2 дней
#524
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$20/час
от $100от 2 дней
#609