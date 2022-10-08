Виконання дизайн-проектів на різних стадіях
Буду рада допомогти вам у створенні простору вашої мрії! Термін виконання проекту 1-4 тижні.
Програми, у яких працюю: ArchiCad, 3Ds Max, Photoshop, SketchUp.
Виконую: обміри, реалістичні візуалізації, робочу документацію (креслення), детальне викреслення корпусних меблів із врахуванням побажань клієнта.
Портфолио
- Дизайн ванної кімнати30 просмотров
- Дизайн екстер'єру23 просмотра
- Проект меблів32 просмотра
- Проект дитячої кімнати25 просмотров
- Проект дому24 просмотра
- Дизайн-проект спальні, м. Київ24 просмотра
Архитектура зданий
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$20/час
от $100от 2 дней
#274
Чертежи и Схемы
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$20/час
от $100от 2 дней
#524
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$20/час
от $100от 2 дней
#609