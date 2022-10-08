Виконання дизайн-проектів на різних стадіях

Буду рада допомогти вам у створенні простору вашої мрії! Термін виконання проекту 1-4 тижні.

Програми, у яких працюю: ArchiCad, 3Ds Max, Photoshop, SketchUp.

Виконую: обміри, реалістичні візуалізації, робочу документацію (креслення), детальне викреслення корпусних меблів із врахуванням побажань клієнта.