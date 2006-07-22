Нужно сделать фонкциональную часть сайта, т.е сделать регистрацию, аккаунт админку вожможность подключения системы оплаты рандомное сделать так чтобы при наведении на ссылку раздела всплывала подсказка выведение партнеров и рекламы!!! дизайн и его верстка уже ...