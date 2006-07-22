$50
Требуется простенький дизайн для сайта подробноси по ICQ:273924159
Дизайн сайтов32 заявки
Закрыт
17 лет назад
Требуется простенький дизайн для сайта подробноси по ICQ:273924159
Нужно поднять ТИЦ и ПР сайта а также увеличить количество посетителей!!! подробности по ICQ ICQ:273924159
Нужно ракрутить сайт до ТИЦ 200 ПР3 оплата поэтапная все подробности по ICQ: 273924159
Нужно сделать фонкциональную часть сайта, т.е сделать регистрацию, аккаунт админку вожможность подключения системы оплаты рандомное сделать так чтобы при наведении на ссылку раздела всплывала подсказка выведение партнеров и рекламы!!! дизайн и его верстка уже ...
Всё описание по ICQ, E-mail, тел.