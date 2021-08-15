Web--Master

Евгений Web--Master

 
41 годЭстония/Таллинн
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание веб страниц/интернет магазинов
  • Создание и настройка веб-страниц в WordPress и Magento;
  • HTML и СSS;
  • Оптимизация SEO;
  • Парсинг товаров;
  • Наполнение веб-страницы/интернет магазина контентом;
  • Интернет маркетинг.
WordPressHTMLMagento
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$13/час
от $100от 3 дней
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