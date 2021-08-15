Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Евгений
Web--Master
Web--Master
41 год
Эстония
/
Таллинн
4 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
Создание веб страниц/интернет магазинов
Создание и настройка веб-страниц в WordPress и Magento;
HTML и СSS;
Оптимизация SEO;
Парсинг товаров;
Наполнение веб-страницы/интернет магазина контентом;
Интернет маркетинг.
WordPress
HTML
Magento
Портфолио
Все категории
Интернет магазин LED светильников
102 просмотра
Создание интернет магазина на WordPress под ключ.
97 просмотров
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$13/час
от $100
от 3 дней
#1036
Предложить заказ
Отправить сообщение
Примеры работ
2
Цены на услуги
1
Информация
Свернуть сайдбар