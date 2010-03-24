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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
14 лет назад
С поставленной задачей справился великолепно и в срок. На все возникшие вопросы получены четкие ответы.
Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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Тестирование сайтов
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