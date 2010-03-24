Приватно для WebAlex

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка124 просмотра

Необходимо разобраться, установить и настроить интернет-магазин, который оставил предыдущий "подрядчик".

Срок ограничен - 1 день.

Заключение договора на выполнение работ обязательно.

15 лет назад
IAlapina
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

WebAlex
Гость 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$40
1 день
С поставленной задачей справился великолепно и в срок. На все возникшие вопросы получены четкие ответы.

Заявки фрилансеров

WebAlex
Гость 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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