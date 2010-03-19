Дизайн и разработка интернет-магазина под ключ

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Закрыт21 заявка344 просмотра

Необходимо разработать интернет-магазин компьютерной техники, моб. телефонов и другой электроники.

Основная задача по движку: простота администрирования, скорость работы и масштабируемость

Основная задача по дизайну: дизайн должен быть современным и лаконичным, дизайнер должен

понимать принципы построения интерфейсов, usability. Основной упор делается на простоту,

чистый белый фон и крупное, красивое изображение товара.

Нравится (нужнен именно такой уровень дизайна и функциональности):

http://www.stockmobile.com.ua/catalog/notekpk

НЕ нравится (такая работа точно не будет принята):

http://www.gb.ua/shop/

http://www.grand.ua/

Наполнение товарами осуществляется заказчиком.

Языковая версия: русский

15 лет назад
maximzuew
Максим 
42 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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