Нужен ответ на 1 вопрос по Joomla+VM!

Сайт http://www.total-podarki.ru/

в гл меню. "Галерея подарков".Настройка этого пункта меню в приложении.

Вопрос: почему при переходе по этой ссылке т.е. (http://www.total-podarki.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=53) пользователя перекидывает сюда (http://www.total-podarki.ru/index.php?category_id=1&page=shop.browse&option=com_virtuemart&Itemid=53)

п.с. категории 1 вообще не существует.

По идее по линку http://www.total-podarki.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=53 должны выйти все товары из всех категорий.

Как сделать вывод всех товаров по пункту меню Галерея подарков

писать в асю шесть ноль шесть -один ноль девять-шесть ноль два