Нужен интернет-магазин одежды, подарков

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен26 заявок446 просмотров

Нужен интернет-магазин... простой, можно на Joomla... Сообщайте вашу цену... Цена отдельно без дизайна и с дизайном...

С уважением,

Алексей

Joomla
15 лет назад
moonlight_ua
Алексей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

beetlegauge
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$200
7 дней
Замечательный исполнитель! Строго соблюдает поставленые сроки и местами подгоняла меня, что не могло не радовать... :) Результатом создания интернет-магазина под ключ полностью удовлетворен, Мария мастер в своем деле! Советую с ней работать!
Очень довольна работой с Алексеем! Четко, правильно и конкретно ставит цели. Оплата без промедления. Сотрудничество по созданию интернет-магазина было очень приятным. Всем рекомендую!!! Мария.

Заявки фрилансеров

beetlegauge
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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