Создать движок интернет магазина на подобие zakazi24.ru. Только движок, дизайн отдельно. Для разработки можно использовать Фреймворки, готовые движки можно брать только для основы. Опыт PHP с ООП, MуSQL, ...
Нужен интернет-магазин одежды, подарков
Нужен интернет-магазин... простой, можно на Joomla... Сообщайте вашу цену... Цена отдельно без дизайна и с дизайном...
С уважением,
Алексей
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