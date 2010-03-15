Немного доработать инет-магазин

В разработке инет-магазин (сделан на joomla) www.ortosan.ru

Все почти готово, осталось прикрутить несколько страниц к движку. (Дизайн страниц полностью есть)

страницы: корзина, оформление товара, и несколько страниц с текстом (прикрепил макет для наглядности)

Напишите сумму и срок за эту работу.