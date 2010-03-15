Немного доработать инет-магазин

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Закрыт3 заявки148 просмотров

В разработке инет-магазин (сделан на joomla) www.ortosan.ru

Все почти готово, осталось прикрутить несколько страниц к движку. (Дизайн страниц полностью есть)

страницы: корзина, оформление товара, и несколько страниц с текстом (прикрепил макет для наглядности)

Напишите сумму и срок за эту работу.

Joomla
15 лет назад
Prettyy
Юля 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров