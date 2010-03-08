Требуется нарисовать, сверстать, настроить ИМ на CMF Drupal. Тексты, картинки, остальные данные имеются в наличии. Задачи к наполнению сайта - стандартные модули, онлайн оплата не требуется, настройка = заполнение полученной инфой, выставление атрибутов, тегов (так ...
Интернет-магазин на Magento
Создать Интернет магазина на Magento
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