Добрый день ! Необходимо разработать Интернет - магазин с возможностью добавления товаров самими пользователями а также с возможностью создать свой магазин внутри общего. Нужно будет подключить вебмани для оплаты. Что то вроде озон точка ру, ...
Cоздание магазина на базе osCommerce
Куплена сборка - http://kypi.ru/product_info.php?products_id=3
Работа делится на 2 части:
1. Есть сборка, надо на нее натянуть верстку (она уже есть). Так же надо составить список страниц где не хватает верстки.
2. После этого надо посмотреть, что получилось и понять какого функционала не хватает и оценить эту работу.
По цене ничего не могу сказать, т.к. не смог найти аналогов такой работы.
Предлагайте свою цену и сроки.
Новичков прошу не беспокоить, т.к. в портфолио надо обязательно иметь работающий магазин на базе osCommerce.
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