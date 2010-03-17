Cоздание магазина на базе osCommerce

Куплена сборка - http://kypi.ru/product_info.php?products_id=3

Работа делится на 2 части:

1. Есть сборка, надо на нее натянуть верстку (она уже есть). Так же надо составить список страниц где не хватает верстки.

2. После этого надо посмотреть, что получилось и понять какого функционала не хватает и оценить эту работу.

По цене ничего не могу сказать, т.к. не смог найти аналогов такой работы.

Предлагайте свою цену и сроки.

Новичков прошу не беспокоить, т.к. в портфолио надо обязательно иметь работающий магазин на базе osCommerce.