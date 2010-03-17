Cоздание магазина на базе osCommerce

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Завершен5 заявок224 просмотра

Куплена сборка - http://kypi.ru/product_info.php?products_id=3

Работа делится на 2 части:

1. Есть сборка, надо на нее натянуть верстку (она уже есть). Так же надо составить список страниц где не хватает верстки.

2. После этого надо посмотреть, что получилось и понять какого функционала не хватает и оценить эту работу.

По цене ничего не могу сказать, т.к. не смог найти аналогов такой работы.

Предлагайте свою цену и сроки.

Новичков прошу не беспокоить, т.к. в портфолио надо обязательно иметь работающий магазин на базе osCommerce.

15 лет назад
vandy
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
15 лет назад
$200
4 дня
Работа сделана, замечаний нет. Планируем дальнейшее сотрудничество.
Четкие задания и корректировки со стороны заказчика. С оплатой никаких проблем. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
15 лет назад

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