Разработка интернет магазина

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт10 заявок243 просмотра

Есть дизайн всех страниц интернет магазина в psd. Нужен рабочий функциональный магазин. Нужно: оплата кредитными картами, вопрос-ответ, новости, форма обратной связи, оформление заказа, регистрация. Ваши цены, сроки. Оплата по факту.

15 лет назад
YanaSG
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Slavison
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$200
7 дней

Заявки фрилансеров

Slavison
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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