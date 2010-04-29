Интернет-магазин на ShopCMS 3*

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка160 просмотров

Требуется реализовать интернет-магазин на ShopCMS.ru

Ключевые моменты:

1. Экспорт/ импорт каталога с фотографиями через XLS или XML.

2. Кроссбраузерность.

3. Оплата WMR, WMZ + Яндекс.деньги.

4. Оформление доставки по России (почта/ курьерские компании) и Московской области (курьер).

15 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Fredi
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$350
3 дня
Работает оперативно. Постоянно на связи. Хорошее знание ShopCMS. Продолжаем сотрудничество.
Было очень приятно работать с Александром. Проект был интересным. Все задачи были чётко прописаны в ТЗ, оплата мгновенная. Продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Fredi
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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