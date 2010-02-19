Интернет-магазин для продажи оружия

Есть желание открыть интернет- магазин по продаже цветов. Есть "шаблон", который показывает КАК должен работать сайт http://www.aaronbirchphotography.com/index.htm , есть скрипт для оного http://fleek.org/isxodniki-menyu-i-navigacij/ На его основе я набросал своё понимание работы сайта (в приложении). ...