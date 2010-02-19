Интернет-магазин для продажи оружия

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт12 заявок361 просмотр

Интересует создание Интернет-магазина для продажи оружия (нелетального).

Обязательные требования - интеграция с 1С (стоит версия 7,7)

Двуязычность сайта - рус, англ.

Требуется верстка + интеграция в движок + настройка движка.

Наличие в списке работ подобныхъ сайтов - ОБЯЗАТЕЛЬНО!

ТЗ в приват.

15 лет назад
pioneris
51 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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